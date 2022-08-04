Соцопрос: большинство поляков не могут себе позволить откладывать деньги

Новости Польши. У поляков практически не осталось сбережений. А большинство просто не могут себе позволить откладывать деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы данные опроса, проведенного социальным институтом по заказу одного из крупнейших банков страны.

Исследование показало, что стремительный рост цен и турбулентность в экономике оставляют поляков без денег. Откладывание хоть каких-то средств стало для них серьезной проблемой. 79 % признались, что совсем не имеют сбережений и не копят. Основной причиной этого 57 % людей назвали нищенскую зарплату. 13 % респондентов сказали, что просто не умеют откладывать. Третья довольно распространенная причина – отсутствие дохода. Об этом заявили 12 % поляков. Около 40 % опрошенных сказали, что могут что-то отложить, лишь когда появляется такая возможность. Около половины жителей страны не доверяют банкам и предпочитают хранить запасы наличных дома. Об этом сказали 44 % респондентов. Инфляция и неоднократные и резкие повышения процентных ставок значительно ухудшили финансовое положение поляков. Прогнозы на ближайшие полгода также не оптимистичны.

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