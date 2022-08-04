Генсек ООН сказал, что наживаться на кризисе аморально, и призвал обложить нефтегазовые компании налогом

Только за три месяца совокупные доходы крупнейших компаний составили около 100 миллиардов долларов. Антониу Гутерриш предложил всем правительствам обложить налогом эту сверхприбыль и использовать средства для поддержки людей, оказавшихся в наиболее уязвимом положении в эти трудные времена. В некоторых странах уже есть такая практика. Например, Британия уже ввела 25-процентный налог на прибыль нефтяных и газовых компаний. В результате бюджет страны получил около пяти миллиардов фунтов стерлингов. Аналогичный налог действует и в Испании.

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