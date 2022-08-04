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Европейские пожары выжгли примерно два Люксембурга по площади за 2022-й

04 августа 2022 16:10
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Лесные пожары, бушующие сейчас в Европе, выжгли вторую по величине площадь за всю историю наблюдений. Об этом сообщил Объединенный исследовательский центр Европейского союза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Европейские пожары выжгли примерно два Люксембурга по площади за 2022-й-1

В 2022 году огонь уничтожил более 600 тысяч гектаров земель, оставив после себя сотни сожженных домов и десятки предприятий. Площадь пожаров более чем вдвое превышает площадь Люксембурга. Основной их причиной, по убеждению ученых, стало изменение климата. Но самым тяжелым в этом плане годом для Европы стал 2017-й. Тогда пламя оставило после себя около миллиона гектаров выжженной пустыни.  

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# Пожар # Фотофакт

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