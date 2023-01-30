Возможен дефолт. В США озвучили экономические прогнозы на будущее

Новости США. Пессимистичные экономические прогнозы звучат в США. Министр финансов Джэнет Йеллен рассказала о вероятных сценариях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметила глава американского Минфина, к разрушительным последствиям экономической системы Штатов приведет возможный дефолт. Эта угроза реальна, подчеркнула Йеллен. И если это случится, то справиться с последствиями удастся едва ли. Так, страна неминуемо столкнется с рецессией и очередным финансовым кризисом.