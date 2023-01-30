Прямой эфир

Возможен дефолт. В США озвучили экономические прогнозы на будущее

30 января 2023 09:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Пессимистичные экономические прогнозы звучат в США. Министр финансов Джэнет Йеллен рассказала о вероятных сценариях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможен дефолт. В США озвучили экономические прогнозы на будущее-1

Как отметила глава американского Минфина, к разрушительным последствиям экономической системы Штатов приведет возможный дефолт. Эта угроза реальна, подчеркнула Йеллен. И если это случится, то справиться с последствиями удастся едва ли. Так, страна неминуемо столкнется с рецессией и очередным финансовым кризисом.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Экономический кризис # Джэнет Йеллен # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британия боится передавать свои танки Украине
30 января 2023 09:29

Британия боится передавать свои танки Украине

Шольц пообещал не усугублять конфликт в Украине
30 января 2023 08:49

Шольц пообещал не усугублять конфликт в Украине

Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу
30 января 2023 08:36

Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу