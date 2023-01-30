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Британия боится передавать свои танки Украине

30 января 2023 09:29
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Новости Великобритании. Лондон боится передавать свои танки Challenger 2 Украине. Минобороны Британии опасается, что машины попадут к российским военным. Об этом пишет местное издание The Sun, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия боится передавать свои танки Украине-1

По информации источника, на фоне подобных беспокойств в Королевстве уже начали разрабатывать чрезвычайный план. Он предусматривает эвакуацию поврежденных танков с поля боя. Это необходимо для того, чтобы предотвратить перехват техники российскими военнослужащими для дальнейшего изучения. Напомним, Британия передаст Украине 14 танков, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных по их применению.

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# Вооруженные силы # Фотофакт

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