Британия боится передавать свои танки Украине

Новости Великобритании. Лондон боится передавать свои танки Challenger 2 Украине. Минобороны Британии опасается, что машины попадут к российским военным. Об этом пишет местное издание The Sun, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации источника, на фоне подобных беспокойств в Королевстве уже начали разрабатывать чрезвычайный план. Он предусматривает эвакуацию поврежденных танков с поля боя. Это необходимо для того, чтобы предотвратить перехват техники российскими военнослужащими для дальнейшего изучения. Напомним, Британия передаст Украине 14 танков, а в ближайшие дни начнется обучение украинских военных по их применению.