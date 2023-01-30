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Шольц пообещал не усугублять конфликт в Украине

30 января 2023 08:49
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Новости Германии. Канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал не усугублять конфликт в Украине. Как пишут местные СМИ, он в очередной раз осудил просьбы Киева о поставках вооружения и вновь забраковал идею с поставкой истребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шольц пообещал не усугублять конфликт в Украине-1

По мнению Шольца, каждая военная помощь тянет за собой следующую, к тому же порождает новые дебаты и споры. Тем временем аппетиты Киева только растут. Теперь обещанных Германией танков Leopard 2 недостаточно. Украина затребовала у союзников еще и самолеты.

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# Международная политика # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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