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Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу

30 января 2023 08:36
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Новости Перу. Дина Болуарте призвала законодателей провести досрочные выборы, чтобы успокоить протестующих. Избрать нового лидера нынешний президент Перу предложила уже в конце этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу-1

Идеи о переносе голосования на 2023 год звучали и ранее из уст Болуарте, однако в прошлом месяце Конгресс подобные намерения не поддержал.

Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу-4

Антиправительственные выступления в Перу приобретают все более ожесточенный характер. Они начались после того, как в декабре 2022 года глава государства Педро Кастильо был отстранен от должности. В стране объявлено чрезвычайное положение.

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# Акции протеста # Дина Болуарте # Педро Кастильо # Фотофакт

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