Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу

Новости Перу. Дина Болуарте призвала законодателей провести досрочные выборы, чтобы успокоить протестующих. Избрать нового лидера нынешний президент Перу предложила уже в конце этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идеи о переносе голосования на 2023 год звучали и ранее из уст Болуарте, однако в прошлом месяце Конгресс подобные намерения не поддержал.