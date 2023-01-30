Болуарте призвала Конгресс провести досрочные президентские выборы в Перу

Новости Перу. Дина Болуарте призвала законодателей провести досрочные выборы, чтобы успокоить протестующих. Избрать нового лидера нынешний президент Перу предложила уже в конце этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Перу. Дина Болуарте призвала законодателей провести досрочные выборы, чтобы успокоить протестующих. Избрать нового лидера нынешний президент Перу предложила уже в конце этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идеи о переносе голосования на 2023 год звучали и ранее из уст Болуарте, однако в прошлом месяце Конгресс подобные намерения не поддержал.
Антиправительственные выступления в Перу приобретают все более ожесточенный характер. Они начались после того, как в декабре 2022 года глава государства Педро Кастильо был отстранен от должности. В стране объявлено чрезвычайное положение.
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