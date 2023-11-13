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Возле площадки саммита АТЭС в Сан-Франциско могут начаться столкновения

13 ноября 2023 08:06
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Новости США. Полиция готовится к столкновениям с демонстрантами, которые вплотную подошли к месту проведения саммита АТЭС в Сан-Франциско, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возле площадки саммита АТЭС в Сан-Франциско могут начаться столкновения-1

Колонна протестующих растянулась на несколько сотен метров. Полицейские стянули дополнительные силы ближе к акции. Правоохранители в шлемах и с дубинками маршируют по улице перед выступающими против проведения в городе саммита и в целом империализма США, а также палестино-израильского конфликта.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества стартовал в Сан-Франциско и продлится по 17 ноября. Он знаменует собой окончание года председательства США в организации.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

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