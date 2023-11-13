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В Амстердаме сорвали выступление Греты Тунберг

13 ноября 2023 07:50
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Новости Нидерландов. Выступление Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме прервал мужчина, отобравший у нее микрофон. Он раскритиковал шведскую экоактивистку за политические лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Амстердаме сорвали выступление Греты Тунберг-1

Участниками климатического марша стали более 85 тысяч человек. Выступая с речью на Музейной площади, Грета Тунберг пригласила на сцену двух женщин, жительницу Палестины и гражданку Афганистана, заявив, что без международной солидарности не может быть климатической справедливости. В этот момент на сцене появился мужчина, который, выхватив микрофон, прокричал, что пришел на климатическую акцию, а не политическую.

# Акции протеста # Новости Нидерландов # Фотофакт

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