В Амстердаме сорвали выступление Греты Тунберг

Новости Нидерландов. Выступление Греты Тунберг на демонстрации в Амстердаме прервал мужчина, отобравший у нее микрофон. Он раскритиковал шведскую экоактивистку за политические лозунги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками климатического марша стали более 85 тысяч человек. Выступая с речью на Музейной площади, Грета Тунберг пригласила на сцену двух женщин, жительницу Палестины и гражданку Афганистана, заявив, что без международной солидарности не может быть климатической справедливости. В этот момент на сцене появился мужчина, который, выхватив микрофон, прокричал, что пришел на климатическую акцию, а не политическую.