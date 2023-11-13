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В Италии на Сицилии произошло извержение вулкана Этна

13 ноября 2023 07:49
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На вулкане Этна на Сицилии произошло очередное извержение, сообщила газета La Sicilia со ссылкой на итальянский Национальный институт геофизики и вулканологии. Об этом пишет РИА Новости.

Извержение началось в юго-восточном кратере, а высота столба вулканического пепла составила 4500 метров над уровнем моря. Однако, вопреки этому, функционирование аэропорта в Катании не было нарушено.

Вулкан Этна является самым высокогорным действующим вулканом в Европе и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его выбросы порой приводят к закрытию авиационного воздушного пространства в районе вулкана.

# Извержение вулкана

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