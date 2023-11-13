Горы мусора могут сорвать туристический сезон в Мексике

Новости Мексики. В Мексике может быть сорван туристический сезон. Курорт Акапулько столкнулся с угрозой эпидемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стал ураган «Отис». Кроме массовых разрушений, он оставил на пляжах и улицах тонны мусора. Его оказалось так много, что затруднено даже движение транспорта. На очистку Акапулько направлены тысячи военнослужащих. Затем город продезинфицируют.