ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Число новых случаев коронавируса растёт

ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Поскольку число новых случаев коронавируса стремительно увеличивается, страны продолжают ужесточать карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну
Так, в Словении вновь закрыты все школы. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки. Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты. Власти Берлина приняли решение ввести со 2 апреля комендантский час.
В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз
В США говорят о серьезной задержке поставок вакцины. На заводе Johnson and Johnson испортили 15 миллионов доз. Причина – человеческий фактор. При производстве была допущена ошибка во время смешивания ингредиентов.