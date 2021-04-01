ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Число новых случаев коронавируса растёт

Так, в Словении вновь закрыты все школы. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки. Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты. Власти Берлина приняли решение ввести со 2 апреля комендантский час.

В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз