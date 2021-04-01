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ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Число новых случаев коронавируса растёт

01 апреля 2021 18:16
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ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Поскольку число новых случаев коронавируса стремительно увеличивается, страны продолжают ужесточать карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну

ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Число новых случаев коронавируса растёт-1

Так, в Словении вновь закрыты все школы. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки. Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты. Власти Берлина приняли решение ввести со 2 апреля комендантский час.

В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз

ВОЗ призывает ускорить процесс вакцинации в Европе. Число новых случаев коронавируса растёт-4

В США говорят о серьезной задержке поставок вакцины. На заводе Johnson and Johnson испортили 15 миллионов доз. Причина – человеческий фактор. При производстве была допущена ошибка во время смешивания ингредиентов.

# Коронавирус # Фотофакт

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