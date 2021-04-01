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Суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о массовых протестах

01 апреля 2021 15:01
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Новости Китая. В Гонконге проходит суд над оппозиционерами по делу о массовом протесте в августе 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о массовых протестах-1

Семь человек признаны виновными в организации и участии в одной из крупнейших незаконных акций. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Одному из фигурантов дела инкриминируют также нарушение закона о национальной безопасности и мошенничество. Приговор станет известен в середине месяца.

Суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о массовых протестах-4

Массовые протесты в Гонконге два года назад начались из-за планов властей принять закон об экстрадиции. Документ позволил бы выдавать правонарушителей материковому Китаю. Беспорядки сопровождались вандализмом и насилием. Были задержаны более 9 тысяч человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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