Суд в Гонконге признал виновными семь оппозиционеров по делу о массовых протестах

Новости Китая. В Гонконге проходит суд над оппозиционерами по делу о массовом протесте в августе 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь человек признаны виновными в организации и участии в одной из крупнейших незаконных акций. Им грозит до пяти лет лишения свободы. Одному из фигурантов дела инкриминируют также нарушение закона о национальной безопасности и мошенничество. Приговор станет известен в середине месяца.