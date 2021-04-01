Прямой эфир

В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз

01 апреля 2021 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. В США ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате компании Johnson and Johnson.

В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз-1

Крупная партия стала непригодна для использования из-за человеческого фактора. Сотрудники завода неправильно смешали ингредиенты вакцины. Эта ошибка приведет к серьезной задержке поставок и, очевидно, скажется на репутации компании.

В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз-4

Между тем все еще вызывает вопросы и препарат AstraZeneca. Практически ежедневно поступают новые сообщения о серьезных побочных эффектах у сделавших прививку. В Латвии через несколько дней после вакцинации скончался 71-летний мужчина. У него произошел отек легких, вызванный двухсторонней пневмонией. Начато расследование инцидента.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии самая жаркая весна за 75 лет. Температура достигает 40°C
01 апреля 2021 11:47

В Индии самая жаркая весна за 75 лет. Температура достигает 40°C

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну
01 апреля 2021 09:50

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну

Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов
01 апреля 2021 09:50

Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов