В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз

Новости США. В США ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате компании Johnson and Johnson.
Новости США. В США ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате компании Johnson and Johnson.
Крупная партия стала непригодна для использования из-за человеческого фактора. Сотрудники завода неправильно смешали ингредиенты вакцины. Эта ошибка приведет к серьезной задержке поставок и, очевидно, скажется на репутации компании.
Между тем все еще вызывает вопросы и препарат AstraZeneca. Практически ежедневно поступают новые сообщения о серьезных побочных эффектах у сделавших прививку. В Латвии через несколько дней после вакцинации скончался 71-летний мужчина. У него произошел отек легких, вызванный двухсторонней пневмонией. Начато расследование инцидента.