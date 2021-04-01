В США неправильно смешали вакцину от коронавируса. Непригодными стали 15 миллионов доз

Новости США. В США ошибка на производстве привела к потере 15 миллионов доз вакцины от COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о препарате компании Johnson and Johnson.

Крупная партия стала непригодна для использования из-за человеческого фактора. Сотрудники завода неправильно смешали ингредиенты вакцины. Эта ошибка приведет к серьезной задержке поставок и, очевидно, скажется на репутации компании.