В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну

На фоне сложной эпидобстановки многие страны с 1 апреля усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Словении вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки.

Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты.