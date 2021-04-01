В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну

На фоне сложной эпидобстановки многие страны с 1 апреля усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Словении вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки.
На фоне сложной эпидобстановки многие страны с 1 апреля усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Словении вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки.
Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты.
Во Франции между тем возвращаются к общенациональному локдауну. С 3 апреля ограничения, которые распространялись лишь на 19 департаментов, будут действовать на территории всей страны. Решение принято из-за циркуляции более заразного британского штамма COVID-19.