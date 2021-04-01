Прямой эфир

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну

01 апреля 2021 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На фоне сложной эпидобстановки многие страны с 1 апреля усиливают карантинные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Словении вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать могут лишь продовольственные магазины и аптеки.

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну-1

Подобная картина наблюдается и в Австрии. В трех регионах страны на улице и в помещениях жителям необходимо носить маски усиленной защиты.

В Словении закрывают все образовательные учреждения, а Франция возвращается к общенациональному локдауну-4

Во Франции между тем возвращаются к общенациональному локдауну. С 3 апреля ограничения, которые распространялись лишь на 19 департаментов, будут действовать на территории всей страны. Решение принято из-за циркуляции более заразного британского штамма COVID-19.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов
01 апреля 2021 09:50

Блокировка Суэцкого канала: ущерб может составить миллиард долларов

Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек
01 апреля 2021 09:03

Микроавтобус упал в пропасть в Боливии, погибли семь человек

При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека
01 апреля 2021 08:44

При стрельбе в бизнес-комплексе в Калифорнии погибли четыре человека