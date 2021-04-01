В Нотр-Даме служители церкви были в строительных касках. Как в мире празднуют Великий четверг?

У католиков всего мира сегодня, 1 апреля, Чистый четверг – особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В базилике Святого Петра в Ватикане утренняя служба собрала около 200 человек вместо почти 10 тысяч, как это было ранее. Уже второй год, как в церковные обряды вмешиваются ограничения, связанные с COVID-19. Так, традиционный ритуал омовения ног 12 человек как жест смирения Иисуса перед его распятием по отношению к апостолам был вовсе отменен.