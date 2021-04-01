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В Нотр-Даме служители церкви были в строительных касках. Как в мире празднуют Великий четверг?

01 апреля 2021 15:03
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У католиков всего мира сегодня, 1 апреля, Чистый четверг – особый день на Страстной неделе, знаменующей страдания Иисуса за спасение человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нотр-Даме служители церкви были в строительных касках. Как в мире празднуют Великий четверг?-1

В базилике Святого Петра в Ватикане утренняя служба собрала около 200 человек вместо почти 10 тысяч, как это было ранее. Уже второй год, как в церковные обряды вмешиваются ограничения, связанные с COVID-19. Так, традиционный ритуал омовения ног 12 человек как жест смирения Иисуса перед его распятием по отношению к апостолам был вовсе отменен.

В Нотр-Даме служители церкви были в строительных касках. Как в мире празднуют Великий четверг?-4

В Великий четверг прошло богослужение и в знаменитом соборе Парижской Богоматери. Служители церкви в целях безопасности были в строительных касках. Во Франции по-прежнему действует карантин. Его ужесточат как раз на Пасху. Католики ее отметят уже в ближайшее воскресенье, 4 апреля.

# Церковь # Фотофакт

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