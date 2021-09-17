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ВОЗ призвала участников Генассамблеи ООН обеспечить равный доступ к вакцинам

17 сентября 2021 17:12
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ВОЗ призвала участников Генассамблеи ООН обеспечить равный доступ к вакцинам в мире. Как заявили в организации, для победы над пандемией надо привить от коронавируса 70 % населения планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это возможно лишь в том случае, если производители вакцин будут искренне стремиться к их справедливому распределению.

ВОЗ призвала участников Генассамблеи ООН обеспечить равный доступ к вакцинам-1

Страны ЕС уже начали выполнять эту задачу. Евросоюз, который уже отправил 700 миллионов доз вакцин в 130 государств, решил дополнительно выделить еще 200 миллионов доз бедным странам.

Хотя в самом Европейском союзе отношение к вакцинации совсем неоднозначное. Акции протеста против обязательных прививок постоянно проходят в разных частях Европы. Люди возмущены тем, что эти требования нарушают их права, в том числе и на работу. Так, во Франции за отказ вакцинироваться уволили более 3 000 медиков, что уже привело к кризису в здравоохранении.

ВОЗ призвала участников Генассамблеи ООН обеспечить равный доступ к вакцинам-4

Игорь Позняк, СТВ:
В Италии ужесточили наказание за отсутствие COVID-паспортов. А это наверняка вызовет новую волну недовольства. И это лишь единичные примеры. То есть власти стран ЕС насильно причиняют людям добро, от которого те страдают.

# Вакцинация # Игорь Позняк # Фотофакт

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