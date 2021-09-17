ВОЗ призвала участников Генассамблеи ООН обеспечить равный доступ к вакцинам в мире. Как заявили в организации, для победы над пандемией надо привить от коронавируса 70 % населения планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это возможно лишь в том случае, если производители вакцин будут искренне стремиться к их справедливому распределению.

Страны ЕС уже начали выполнять эту задачу. Евросоюз, который уже отправил 700 миллионов доз вакцин в 130 государств, решил дополнительно выделить еще 200 миллионов доз бедным странам.

Хотя в самом Европейском союзе отношение к вакцинации совсем неоднозначное. Акции протеста против обязательных прививок постоянно проходят в разных частях Европы. Люди возмущены тем, что эти требования нарушают их права, в том числе и на работу. Так, во Франции за отказ вакцинироваться уволили более 3 000 медиков, что уже привело к кризису в здравоохранении.