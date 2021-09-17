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В России прошёл первый день выборов в Госдуму. Как россиянам проголосовать из Беларуси?

17 сентября 2021 16:38
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Новости России. В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 17 по 19 сентября граждане страны выбирают депутатов Госдумы, руководителей 9 регионов, а также 39 парламентов в различных субъектах страны.

В России прошёл первый день выборов в Госдуму. Как россиянам проголосовать из Беларуси?-1

Основным днем голосования назначено 19 сентября. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3 812 кандидатов. Добавим, что выборы проходят при строгом соблюдении COVID-ограничений. Избирателей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

В России прошёл первый день выборов в Госдуму. Как россиянам проголосовать из Беларуси?-4

Первый день голосования в стране уже прошел. В 20:00 участки закрылись и возобновят работу 18 сентября в 08:00. Граждане России, находящиеся в нашей стране, смогут отдать свой голос на 8 избирательных участках.

# Выборы в России # Фотофакт

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