В России прошёл первый день выборов в Госдуму. Как россиянам проголосовать из Беларуси?

Новости России. В России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную думу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 17 по 19 сентября граждане страны выбирают депутатов Госдумы, руководителей 9 регионов, а также 39 парламентов в различных субъектах страны.

Основным днем голосования назначено 19 сентября. Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых в общей сложности 3 812 кандидатов. Добавим, что выборы проходят при строгом соблюдении COVID-ограничений. Избирателей просят надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.