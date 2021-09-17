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В Европу придёт газовый кризис? Мнение министра энергетики Литвы

17 сентября 2021 16:59
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В Литве опасаются возникновения газового кризиса в Европе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пессимистичными настроениями поделился министр энергетики страны.

В Европу придёт газовый кризис? Мнение министра энергетики Литвы-1

Он обвинил в сложившейся ситуации Россию, которая, по его мнению, снизила поставки голубого топлива в ЕС, чтобы оказать давление на страны-участницы союза. Удар получит, соответственно, и сама Литва.

В Европу придёт газовый кризис? Мнение министра энергетики Литвы-4

Дефицит газа уже спровоцировал взлет цен на него. И вот доказательство: в Британии из-за высокой стоимости газа объявили о закрытии два завода по выпуску минеральных удобрений. А значит, цены взлетят и на них. И это только начало. Сколько отраслей экономики заденет этот принцип домино, никто сказать не может.

# Экономика # Дайвис Крейвис # Фотофакт

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