В Европу придёт газовый кризис? Мнение министра энергетики Литвы

Он обвинил в сложившейся ситуации Россию, которая, по его мнению, снизила поставки голубого топлива в ЕС, чтобы оказать давление на страны-участницы союза. Удар получит, соответственно, и сама Литва.

Дефицит газа уже спровоцировал взлет цен на него. И вот доказательство: в Британии из-за высокой стоимости газа объявили о закрытии два завода по выпуску минеральных удобрений. А значит, цены взлетят и на них. И это только начало. Сколько отраслей экономики заденет этот принцип домино, никто сказать не может.