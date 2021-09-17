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Почти 50% населения – за чертой бедности. В Аргентине тысячи протестующих вышли на улицы

17 сентября 2021 12:31
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Новости Аргентины. Тысячи людей протестуют против бедности и безработицы в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Почти 50% населения – за чертой бедности. В Аргентине тысячи протестующих вышли на улицы -1

Многолетний тяжелый экономический кризис усугубился на фоне пандемии коронавируса.  

Почти 50% населения – за чертой бедности. В Аргентине тысячи протестующих вышли на улицы -4

После высокой инфляции в 2018 году почти 50 % населения остались за чертой бедности, уровень безработицы вырос.  

Почти 50% населения – за чертой бедности. В Аргентине тысячи протестующих вышли на улицы -7

Протестующие также просят больше социальных программ, оплачиваемых общественных работ и помощи на бесплатных столовых.  

# Акции протеста # Фотофакт

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