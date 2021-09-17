Почти 50% населения – за чертой бедности. В Аргентине тысячи протестующих вышли на улицы

Новости Аргентины. Тысячи людей протестуют против бедности и безработицы в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многолетний тяжелый экономический кризис усугубился на фоне пандемии коронавируса.

После высокой инфляции в 2018 году почти 50 % населения остались за чертой бедности, уровень безработицы вырос.