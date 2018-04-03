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Восемь человек пострадали во время взрыва в Ереване. Трое из них – граждане России

03 апреля 2018 07:35
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Новости Армении. Вечером 2 апреля в Ереване произошёл взрыв в кафе. Пострадали восемь человек.  

По предварительной информации, на кухне взорвался 20-килограммовый баллон с углекислым газом. Из восьми пострадавших трое являются гражданами Армении, им 6, 8 и 19 лет. Также пострадали трое 15-летних россиян и двое 24-летних иранцев.  

Пострадавших с осколочными ранениями госпитализировали. Состояние семи пациентов медработники оценили как стабильное. Россияне отделались небольшими порезами и травмами ног.   

Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети 

Серьёзное ранение – у 8-летней девочки. Она получила тяжёлое ранение бедра. Гражданку Армении прооперировали, сообщается, что в дальнейшем это не скажется на её здоровье. Предполагается, что пациентка будет в больнице около двух недель.   

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственная группа, назначен ряд экспертиз.   

# Взрыв

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