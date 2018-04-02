Около 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Венгрии

Новости Венгрии. Два автобуса столкнулись в международном аэропорту Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии различные травмы получили около 10 пассажиров. Медики госпитализировали 8 человек.
Новости Венгрии. Два автобуса столкнулись в международном аэропорту Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии различные травмы получили около 10 пассажиров. Медики госпитализировали 8 человек.
Большинство – с подозрением на переломы. По данным администрации воздушной гавани, пострадавшие – граждане Румынии. Причины ДТП устанавливают правоохранители.