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Около 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Венгрии

02 апреля 2018 15:46
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Новости Венгрии. Два автобуса столкнулись в международном аэропорту Будапешта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате аварии различные травмы получили около 10 пассажиров. Медики госпитализировали 8 человек.

Около 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Венгрии-1

Около 10 человек пострадали при столкновении двух автобусов в Венгрии-3

Большинство – с подозрением на переломы. По данным администрации воздушной гавани, пострадавшие – граждане Румынии. Причины ДТП устанавливают правоохранители.

# Фотофакт # ДТП

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