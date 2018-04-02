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В Украине из-за сильнейшего ветра без электричества остались почти 200 населённых пунктов

02 апреля 2018 20:15
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Новости Украины. В Украине устраняют последствия разгула стихии. Здесь из-за сильнейшего ветра оказались обесточены почти 200 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Украине из-за сильнейшего ветра без электричества остались почти 200 населённых пунктов-1

С трудностями столкнулись жители восьми областей, однако больше всего пострадал столичный регион, где без электричества остались 112 городов и деревень. В Киеве из-за непогоды повалило множество деревьев. Упавшие стволы и ветви перегородили дороги и повредили несколько автомобилей.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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