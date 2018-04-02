В Украине из-за сильнейшего ветра без электричества остались почти 200 населённых пунктов

Новости Украины. В Украине устраняют последствия разгула стихии. Здесь из-за сильнейшего ветра оказались обесточены почти 200 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С трудностями столкнулись жители восьми областей, однако больше всего пострадал столичный регион, где без электричества остались 112 городов и деревень. В Киеве из-за непогоды повалило множество деревьев. Упавшие стволы и ветви перегородили дороги и повредили несколько автомобилей.