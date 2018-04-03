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Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети

03 апреля 2018 08:37
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Новости Армении. По факту взрыва в ресторане быстрого питания в Ереване возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети-1

Первоначальная версия причины ЧП подтвердилась. Взорвался кислородный баллон на кухне. Виновным в несоблюдении техники безопасности может грозить серьезное наказание. На месте продолжают работать следователи.

Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети-4

По уточнённым данным пострадали 8 человек. Это граждане Армении, России и Ирана. В настоящее время в больнице находится 8-летняя девочка. Однако по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.

Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети-7

Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети-9

# Взрыв газа # Фотофакт

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