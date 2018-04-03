Видео последствий взрыва в кафе Еревана появилось в Сети

Новости Армении. По факту взрыва в ресторане быстрого питания в Ереване возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первоначальная версия причины ЧП подтвердилась. Взорвался кислородный баллон на кухне. Виновным в несоблюдении техники безопасности может грозить серьезное наказание. На месте продолжают работать следователи.

По уточнённым данным пострадали 8 человек. Это граждане Армении, России и Ирана. В настоящее время в больнице находится 8-летняя девочка. Однако по словам врачей, ее жизни ничего не угрожает.