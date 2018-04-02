До 6 лет тюрьмы и штраф 170 тысяч долларов: в Малайзии приняли закон по борьбе с ложными новостями

Новости Малайзии. Штраф и тюремный срок ждут жителей Малайзии, публикующих фейковые новости. Закон по борьбе с фальшивой информацией одобрил парламент страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Данная мера призвана не ограничить свободу слова, а исключить распространение ложного контента, заявила премьер-министр. В частности, для нарушивших закон документ предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, а также взыскание в размере 170 тысяч долларов.