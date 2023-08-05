Володин заявил, что США готовят Тайвань к украинскому сценарию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США подготавливают Тайвань к роли, подобной Украины, сообщает РИА Новости.

По его убеждению, конфликт вокруг Тайваня направлен на то, чтобы отвлечь внимание избирателей США от внутренних проблем. Он полагает ошибочными намерения США поставлять Тайваню оружие и увязывает выделенные на это средства с милитаризацией острова по образцу Украины. Также Володин считает, что рейтинги Джо Байдена снижаются, и полагает, что при таких показателях он не сможет одержать победу на выборах. После прошлогоднего визита Нэнси Пелоси на Тайвань ситуация вокруг острова обострилась, что вызвало осуждение со стороны Китая и масштабные военные учения.