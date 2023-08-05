Украинский дрон подбил российский танкер «Сиг» в районе Крымского моста

Российский танкер «Сиг» в южной части Керченского пролива получил пробоину от морского дрона, сообщает РИА Новости.

Само судно продолжает стоять на месте, экипажу ничего не угрожает, два буксира оказывают помощь. Пробоина находится в области ватерлинии и машинного отсека, но утечки топлива нет. Были проведены аварийно-восстановительные работы, в настоящее время ведутся ремонтные мероприятия. Также сообщается, что танкер был загружен только техническим балластом и находится на плаву у входа в Керченский пролив.