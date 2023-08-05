Украинский БПЛА повредил Покровский храм под Курском

Украинский беспилотник совершил сброс взрывных устройств в Рыльске. Жертв нет, но пострадали окна в административных зданиях и разбиты стекла в Покровской церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Курской области Романа Старовойта в своем Telegram-канале.

На месте инцидента сейчас находятся представители силовых структур и следственных органов. При этом губернатор подчеркнул, что в случае нахождения обломков необходимо сообщать об этом по телефону 112.

ВСУ постоянно проводят артобстрелы российских приграничных территорий с применением беспилотников и совершают диверсии. Курская, Брянская и Белгородская области, а также Крым объявлены зонами повышенной террористической опасности.