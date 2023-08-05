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В США дороги покрывают «солнцезащитным кремом», чтобы защититься от жары

05 августа 2023 09:34
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Новости США. Жара вынуждает людей не только приспосабливаться к рекордным температурам, но и искать новые способы борьбы с ними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горазд на выдумки оказался штат Аризона. Там дороги покрывают так называемым солнцезащитным кремом, который спасает от палящих лучей.

В США дороги покрывают «солнцезащитным кремом», чтобы защититься от жары-1

Дело в том, что в жаркую погоду асфальт способен прогреваться до 80 градусов по Цельсию, и от его температуры во многом зависит, насколько жарко будет вокруг. Дороги поглощают 95 % солнечной энергии, а после отдают ее воздуху, повышая его общую температуру. Чтобы асфальт не так раскалялся, его и решили покрывать «кремом». Впрочем, вряд ли это даст какой-то эффект.

# Погода # Новости США # Фотофакт

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