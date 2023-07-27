Володин: поставки западного оружия Украине не повлияют на исход СВО

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин считает, что государства, покупающие вооружение у западных стран для поставки Украине, окажутся перед лицом неэффективности, сообщает ТАСС.

Он убежден, что новые оружейные закупки не скажутся на результатах спецоперации. При этом Володин прогнозирует, что в результате многие страны откажутся от закупок американских и западных вооружений, показавших свою неэффективность на поле боя. Он напоминает о Великой Отечественной войне, когда нацисты также ожидали успеха от «чудо-оружия», но оно не принесло им победы.