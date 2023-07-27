В Нигере произошёл военный переворот. Президент отстранён от власти
Новости Нигера. В Нигере произошел военный переворот. Офицеры, представляющие разные силовые структуры, объявили о падении законного правительства. Заявление об отстранении от власти главы государства зачитал генерал-полковник в окружении девяти военнослужащих в форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них глава спецназа, начальник штаба армии и главнокомандующий национальной гвардии. По словам генерал-полковника, силы обороны и безопасности решили положить конец режиму, который плохо управлял страной и ухудшил ситуацию в сфере безопасности. Он также предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны.
Сейчас в республике закрыты границы, введен комендантский час и приостановлена работа всех учреждений. А в столице была разогнана мирная демонстрация в поддержку свергнутого главы государства. Кроме того, ООН, Африканский союз, Экономическое сообщество западноафриканских государств, а также страны Запада, прежде всего Франция и США, у которых в Нигере есть военные базы, выразили возмущение госпереворотом и призвали освободить законного лидера страны.