В Нигере произошёл военный переворот. Президент отстранён от власти

Новости Нигера. В Нигере произошел военный переворот. Офицеры, представляющие разные силовые структуры, объявили о падении законного правительства. Заявление об отстранении от власти главы государства зачитал генерал-полковник в окружении девяти военнослужащих в форме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них глава спецназа, начальник штаба армии и главнокомандующий национальной гвардии. По словам генерал-полковника, силы обороны и безопасности решили положить конец режиму, который плохо управлял страной и ухудшил ситуацию в сфере безопасности. Он также предостерег иностранные государства от вмешательства в дела страны.