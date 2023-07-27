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В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка

27 июля 2023 08:23
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Новости России. Экономика, безопасность и будущее зерновой сделки. Именно эти темы станут ключевыми на саммите Россия – Африка, который сегодня, 27 июля, пройдет в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге проходит саммит Россия – Африка-1

Туда уже прибыли лидеры некоторых африканских стран. Всего в северную столицу России должны приехать 17 глав государств и высокопоставленные гости из 49 стран. Ключевое событие – пленарное заседание саммита «За мир, безопасность и развитие», запланировано на 28 июля. К слову, как заявили в Кремле, из-за участия в саммите почти все африканские государства подверглись давлению со стороны коллективного Запада.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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