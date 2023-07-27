На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем

Тайфун обрушился на северную часть Филиппин. Сообщается об одном погибшем. Еще тысячи людей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в зоне бедствия оказались свыше 11 тысяч человек. Местные власти предупреждают об угрозе внезапных наводнений, оползнях и повреждении инфраструктуры.

Проливные дожди обрушились также на юг и восток Тайваня. Из-за тайфуна местные власти закрыли предприятия и школы, а авиакомпании отменили рейсы. Закрыто и железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем, а около 6 000 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности.