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На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем

27 июля 2023 08:27
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Тайфун обрушился на северную часть Филиппин. Сообщается об одном погибшем. Еще тысячи людей остались без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем-1

Всего в зоне бедствия оказались свыше 11 тысяч человек. Местные власти предупреждают об угрозе внезапных наводнений, оползнях и повреждении инфраструктуры.

На Филиппины обрушился тайфун. Сообщается об одном погибшем-4

Проливные дожди обрушились также на юг и восток Тайваня. Из-за тайфуна местные власти закрыли предприятия и школы, а авиакомпании отменили рейсы. Закрыто и железнодорожное сообщение между южным и восточным Тайванем, а около 6 000 человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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