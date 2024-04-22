Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США неправомерно конфисковали российские активы, что может подорвать международное доверие к Соединенным Штатам и вызвать ответные меры со стороны России. Об этом пишет ТАСС.

Также он подчеркнул, что такое решение может повредить нормам международного права и принципа неприкосновенности собственности.

Кроме того, Володин заметил, что, конфискуя российские активы, США могут склонить Евросоюз к соответствующим действиям, что окажется губительным для европейской инфраструктуры. По его словам, такое решение со стороны Америки говорит об их сомнениях в успехе киевского режима.