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Евросоюз намерен наложить санкции на СПГ из России

22 апреля 2024 09:45
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Евросоюз собирается наложить запрет на импорт из Российской Федерации сжиженного природного газа в виде 14-го пакета санкций, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. Об этом пишет ТАСС.

Этот запрет – важнейший шаг в рамках новых ограничений, заявил он.

Эти санкции будут нацелены на тех, кому удастся обойти существующие в отношении России ограничения. Срок введения нового пакета пока не определен. Предыдущая, 13-я по счету, санкционная мера, принятая 23 февраля, коснулась 106 физических и 88 организаций из России и других стран.

# Международная политика

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