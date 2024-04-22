Евросоюз намерен наложить санкции на СПГ из России

Евросоюз собирается наложить запрет на импорт из Российской Федерации сжиженного природного газа в виде 14-го пакета санкций, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем. Об этом пишет ТАСС.

Этот запрет – важнейший шаг в рамках новых ограничений, заявил он.

Эти санкции будут нацелены на тех, кому удастся обойти существующие в отношении России ограничения. Срок введения нового пакета пока не определен. Предыдущая, 13-я по счету, санкционная мера, принятая 23 февраля, коснулась 106 физических и 88 организаций из России и других стран.