Дуда подтвердил, что Польша готова разместить у себя ядерное оружие

Польский президент Анджей Дуда подтвердил, что в случае надобности власти страны будут готовы разместить ядерное оружие Соединенных Штатов в рамках натовской программы Nuclear Sharing. Об этом пишет ТАСС.



Эта тема уже стала предметом дискуссии на польско-американских переговоров. Но, по словам Дуды, вопреки ранее высказанному желанию, пока существенного продвижения по этому поводу не наблюдается. Ранее глава Бюро национальной безопастности Польши Яцек Севера заметил, что на Польшу уже распространен ядерный зонтик НАТО.