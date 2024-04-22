ЕС хочет включить в 14-й пакет санкций запрет на поставки СПГ из РФ

Евросоюз намерен ввести запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ в рамках 14-го пакета санкций, сообщил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём. Об этом пишет РИА Новости.

Этот шаг является ключевым в рамках новых ограничений. Санкции будут направлены против тех, кто обходит текущие ограничения в отношении России. Дата введения нового пакета санкций пока неизвестна. Предыдущий, 13-й пакет санкций, утвержденный 23 февраля, затронул 106 физических и 88 юридических лиц из России и других стран.