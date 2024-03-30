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Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях

30 марта 2024 16:34
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Стабильная напряженность – так можно охарактеризовать обстановку на наших западных рубежах. Милитаристские настроения сопредельных с Беларусью государств лишь крепнут. Здесь и масштабные учения НАТО, и наращивание военного контингента, и непрекращающиеся провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне очевидно, что поручение нашего Президента жестко реагировать на любые нарушения границы более чем оправдано. Однако не всем это оказалось по нраву. Заявления Александра Лукашенко, сделанные в минувший вторник в ходе рабочей поездки в Ошмянский район, вызвали буквально истерию в литовском МИДе. Официальный Вильнюс начал разбрасываться дипломатическими нотами протеста, мол, глава нашего государства необоснованно упрекнул их в военных угрозах для Беларуси.

Но факты как раз говорят обратное. Контингент НАТО у наших границ – 7 700 человек, в том числе в Литве – 2 900. И не будем забывать о литовском полигоне Пабраде, где гремят танковые маневры.

Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях-1

Наращивание военной силы характерно и для Польши. Накануне туда прибыло более 100 американских танков Abrams. А уже сегодня польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа находится в «предвоенной эпохе», какой мир не видел с 1945 года. Мысль поддержал и правительственный центр безопасности Польши, запустив сайт с советами о том, как готовиться к войне и другим угрозам.

Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях-4

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Мы видим, каким образом милитаризируются наши соседи. Милитаризация идет во всех направлениях. И Польша. Они планируют развернуть свои войска до 300 тысяч. И практически скупают оружие. Не отстают от них и литовцы, и латыши. И если раньше они осуществляли траты порядка 2 % на оборону, то сегодня все заявили о 3-4 %. С одной стороны, мы понимаем, что 3 % это модернизация. Когда доходит до четырех, по сути, начинается подготовка к вероятным военным действиям.

Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях-7

С учетом нынешней обстановки Беларусь наращивает именно оборонный потенциал. Ведь неоднократно звучало: мы ни на кого нападать не собираемся. Однако руководство сопредельных государств игнорирует заявления нашего Главнокомандующего, веря в мифические угрозы с Востока, которые когда-то само придумало и раскрутило.

Лукашенко назвал «полной дурью» заявления о планах напасть на Запад.

Более того, ответ будет коллективным. В этом году представят новую Концепцию нацбезопасности Союзного государства. Это станет комплексным решением всех существующих угроз. Работать сообща силовые блоки Беларуси и России умеют. Что доказывали не раз, в том числе при задержании террористов, виновных в смерти посетителей «Крокус Сити Холл».

# Международная политика # Андрей Богодель # Александр Лукашенко

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