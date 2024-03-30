Военный эксперт прокомментировал передачу танков Abrams Польше: милитаризация во всех направлениях

Стабильная напряженность – так можно охарактеризовать обстановку на наших западных рубежах. Милитаристские настроения сопредельных с Беларусью государств лишь крепнут. Здесь и масштабные учения НАТО, и наращивание военного контингента, и непрекращающиеся провокации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этом фоне очевидно, что поручение нашего Президента жестко реагировать на любые нарушения границы более чем оправдано. Однако не всем это оказалось по нраву. Заявления Александра Лукашенко, сделанные в минувший вторник в ходе рабочей поездки в Ошмянский район, вызвали буквально истерию в литовском МИДе. Официальный Вильнюс начал разбрасываться дипломатическими нотами протеста, мол, глава нашего государства необоснованно упрекнул их в военных угрозах для Беларуси.

Но факты как раз говорят обратное. Контингент НАТО у наших границ – 7 700 человек, в том числе в Литве – 2 900. И не будем забывать о литовском полигоне Пабраде, где гремят танковые маневры.