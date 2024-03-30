Захарова посоветовала главе МИД Германии купить учебник истории, карту и жвачку

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что российский лидер Владимир Путин якобы хочет вовлечь НАТО в конфликт. Об этом пишет РИА Новости.

Она посоветовала Бербок купить карту и учебник по истории, чтобы напомнить о расширении НАТО.



«Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», – сказала Захарова.

Ранее Бербок заявила, что Путин хочет разрушить Украину как независимое государство и втянуть НАТО в войну. Захарова подчеркнула, что не базы России окружают государства Североатлантического альянса, натовские базы лишь прирастают к границам России.