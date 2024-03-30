ФСБ РФ предовратила теракт в Ставропольском крае

ФСБ пресекла активность трех иностранных лиц, собиравшихся совершить террористический акт в Ставропольском крае, сообщил Центр общественных связей ведомства. Об этом пишет РИА Новости.

Лица, граждане одной из стран Средней Азии, собирались подорвать место с большим количеством людей.

На представленной записи видно, что один из предполагаемых участников приобретает гвозди для изготовления взрывного устройства. Далее демонстрируются момент задержания и найденные детали бомбы.

В ходе проведения оперативно-следственных действий по месту проживания подозреваемых были найдены и изъят составные части взрывного устройство, химикаты и поражающие элементы. По этому факту региональным отделом ФСБ было возбуждено уголовное дело.