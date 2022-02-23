В Польше и Болгарии прошли масштабные акции протеста. Чего требуют жители?

В Варшаве фермеры устроили масштабную акцию протеста. Аграрии недовольны системой торговли в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иностранные товары там продают под видом польских и зарабатывают на этом.

Правительство на махинацию не реагирует. С утра протестующие пригнали в Варшаву более 200 тракторов и частично заблокировали движение автотранспорта. В целом протесты стали вполне привычным способом привлечь внимание властей.

В Болгарии сотни человек в очередной раз вышли на антиковидный митинг в болгарской столице. Главное требование все то же – отмена так называемых зеленых сертификатов, подтверждающих полную вакцинацию.