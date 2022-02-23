​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости

Градус напряженности не спадает в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской областей продолжают обвинять Киев в многочисленных обстрелах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувшие сутки было зафиксировано более 200 случаев нарушения режима прекращения огня. В Донецке снаряд попал в жилой дом, который после этого полностью выгорел. Обошлось без жертв. Ранее жильцы эвакуировались, а возле здания местного телецентра взорвалась самодельная бомба.

Взрывы гремят и в Луганске. При попадании снаряда в машину погибли два человека. В результате теракта возле троллейбусного депо разрушены линии электропередачи. Также в республике сообщили, что прошедшей ночью от пули украинского снайпера погиб служащий народной милиции. Спасаясь от войны, люди бросают свои дома и массово уезжают в Россию. Туда уже прибыли более 100 тысяч человек. Все они надеются, что скоро смогут вернуться домой к мирной жизни.

Наверное, наступит мир, в конце концов. Хоть прекратятся обстрелы, а это самое главное, для нас это самое главное.