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​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости

23 февраля 2022 19:23
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Градус напряженности не спадает в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской областей продолжают обвинять Киев в многочисленных обстрелах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости-1

За минувшие сутки было зафиксировано более 200 случаев нарушения режима прекращения огня. В Донецке снаряд попал в жилой дом, который после этого полностью выгорел. Обошлось без жертв. Ранее жильцы эвакуировались, а возле здания местного телецентра взорвалась самодельная бомба.

​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости-4

Взрывы гремят и в Луганске. При попадании снаряда в машину погибли два человека. В результате теракта возле троллейбусного депо разрушены линии электропередачи. Также в республике сообщили, что прошедшей ночью от пули украинского снайпера погиб служащий народной милиции. Спасаясь от войны, люди бросают свои дома и массово уезжают в Россию. Туда уже прибыли более 100 тысяч человек. Все они надеются, что скоро смогут вернуться домой к мирной жизни.

​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости-7

Наверное, наступит мир, в конце концов. Хоть прекратятся обстрелы, а это самое главное, для нас это самое главное.

​Снаряд попал в жилой дом, погиб служащий народной милиции. ДНР и ЛНР – последние новости-10

Сам Киев отрицает ведение активных боевых действий и обстрелов, при которых гибнут мирные жители. Но 23 февраля в Украине объявлена мобилизация резервистов в возрасте от 18 до 60 лет и готовятся ввести чрезвычайное положение. На помощь Украине бросились страны Запада и не только, продолжая накачивать ее новейшим вооружением и техникой и вводя санкции против России. Так уже поступили в США и Великобритании. К ним присоединились Австралия и Япония. Большинство же предлагают сторонам решить ситуацию мирным путем и сесть за стол переговоров. Но пока безрезультатно.

# Международная политика # Екатерина Забенько # Фотофакт

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