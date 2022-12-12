Военные запасы Евросоюза истощены. Боррель призвал больше тратить на оборону

Он подчеркнул, что ситуация в Украине стала тревожным знаком для Брюсселя, касаемо его возможностей. Так, страны ЕС потеряли большую часть оружия и техники на фоне поддержки Киева, однако сокращать военные поставки не планируют. В скором времени помощь может понадобиться самому Евросоюзу. Боррель призвал не просто больше тратить на оборону, но и наращивать международное сотрудничество, чтобы иметь возможность защититься от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте.

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