Прямой эфир

Военные запасы Евросоюза истощены. Боррель призвал больше тратить на оборону

12 декабря 2022 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Военные запасы Евросоюза истощены из-за помощи Киеву. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные запасы Евросоюза истощены. Боррель призвал больше тратить на оборону-1

Он подчеркнул, что ситуация в Украине стала тревожным знаком для Брюсселя, касаемо его возможностей. Так, страны ЕС потеряли большую часть оружия и техники на фоне поддержки Киева, однако сокращать военные поставки не планируют. В скором времени помощь может понадобиться самому Евросоюзу. Боррель призвал не просто больше тратить на оборону, но и наращивать международное сотрудничество, чтобы иметь возможность защититься от угроз более высокого уровня на самом европейском континенте.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Жозеп Боррель

Другие новости рубрики

Все новости
В подмосковной Балашихе горит торговый центр
12 декабря 2022 08:19

В подмосковной Балашихе горит торговый центр

Всё больше британцев отказываются предоставлять жильё украинским беженцам
12 декабря 2022 06:55

Всё больше британцев отказываются предоставлять жильё украинским беженцам

Смерть доллара и Великобритания в ЕС. Датский банк сделал интересный прогноз
11 декабря 2022 20:21

Смерть доллара и Великобритания в ЕС. Датский банк сделал интересный прогноз