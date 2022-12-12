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В подмосковной Балашихе горит торговый центр

12 декабря 2022 08:19
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Новости России. Торговый центр загорелся в Балашихе Московской области. Над зданием поднялся густой столб дыма. На месте работают экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В подмосковной Балашихе горит торговый центр-1

По их информации, причиной происшествия стало возгорание стройматериалов на открытой площадке рядом со зданием, затем огонь распространился на первый этаж торгового комплекса. Пожару присвоен третий ранг сложности, он распространился на 200 метров квадратных. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал был эвакуирован.

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# Пожар # Новости России # Фотофакт

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