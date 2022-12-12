Всё больше британцев отказываются предоставлять жильё украинским беженцам

В Великобритании все больше украинских беженцев становятся бездомными после ссор с владельцами жилья. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Королевстве украинцев расселяют в рамках программы «Дома для украинцев». Согласно ей, британцы поддерживают и принимают у себя людей, которые бегут от боевых действий. За это арендодатели получают 350 фунтов стерлингов или около 430 долларов в месяц от правительства. Однако спустя время у некоторых украинцев начинают возникать конфликты с хозяевами жилья на почве роста цен и различий в образе жизни. В результате беженцы остаются без крова, а хозяева не желают больше участвовать в программе помощи.