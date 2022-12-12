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Всё больше британцев отказываются предоставлять жильё украинским беженцам

12 декабря 2022 06:55
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В Великобритании все больше украинских беженцев становятся бездомными после ссор с владельцами жилья. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё больше британцев отказываются предоставлять жильё украинским беженцам-1

В Королевстве украинцев расселяют в рамках программы «Дома для украинцев». Согласно ей, британцы поддерживают и принимают у себя людей, которые бегут от боевых действий. За это арендодатели получают 350 фунтов стерлингов или около 430 долларов в месяц от правительства. Однако спустя время у некоторых украинцев начинают возникать конфликты с хозяевами жилья на почве роста цен и различий в образе жизни. В результате беженцы остаются без крова, а хозяева не желают больше участвовать в программе помощи.

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# Беженцы # Фотофакт

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