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Жители Германии выступили против размещения американских ракет на территории страны

31 марта 2025 06:24
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В Германии активисты вышли на протесты из-за планов по размещению американских ракет на территории страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Германии выступили против размещения американских ракет на территории страны-2

Около тысячи человек в Висбадене несли плакаты с призывами к международной солидарности. Аналогичная манифестация прошла в Берлине. Протесты стали ответом на совместное заявление США и ФРГ, согласно которому с 2026 года на немецкой территории будут размещены новые средства огневого поражения большей дальности, чем те, что сейчас находятся в Европе. Управлять ими предполагается с военной базы в Висбадене. При этом Бундестаг уже принял поправки в Конституцию, которые позволят реализовать эти планы.

# Акции протеста

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