Жители Германии выступили против размещения американских ракет на территории страны

Около тысячи человек в Висбадене несли плакаты с призывами к международной солидарности. Аналогичная манифестация прошла в Берлине. Протесты стали ответом на совместное заявление США и ФРГ, согласно которому с 2026 года на немецкой территории будут размещены новые средства огневого поражения большей дальности, чем те, что сейчас находятся в Европе. Управлять ими предполагается с военной базы в Висбадене. При этом Бундестаг уже принял поправки в Конституцию, которые позволят реализовать эти планы.