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Военно-промышленную корпорацию создадут в Латвии

24 ноября 2023 06:40
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В Латвии создадут военно-промышленную корпорацию. Решение одобрено правительством. Задачей структуры станет управление инвестициями в сфере оборонной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военно-промышленную корпорацию создадут в Латвии-1

Также она займется освоением финансовых средств ЕС и координацией процессов, связанных с развитием производства военной продукции. Ранее правительство Латвии утвердило поправки к закону о финансировании обороны. Согласно документу, оно будет увеличено до 3 % от ВВП к 2027 году.

# Вооруженные силы # Новости Латвии # Фотофакт

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