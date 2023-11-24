Военно-промышленную корпорацию создадут в Латвии

В Латвии создадут военно-промышленную корпорацию. Решение одобрено правительством. Задачей структуры станет управление инвестициями в сфере оборонной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также она займется освоением финансовых средств ЕС и координацией процессов, связанных с развитием производства военной продукции. Ранее правительство Латвии утвердило поправки к закону о финансировании обороны. Согласно документу, оно будет увеличено до 3 % от ВВП к 2027 году.