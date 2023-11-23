В Испании отменили более 1,5 тысячи поездов из-за забастовки железнодорожников

Новости Испании. Полторы тысячи железнодорожных рейсов отменили в Испании из-за забастовки работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявление с обновленным расписанием появилось на сайте местного оператора.
Новости Испании. Полторы тысячи железнодорожных рейсов отменили в Испании из-за забастовки работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявление с обновленным расписанием появилось на сайте местного оператора.
Первая стачка запланирована на завтра, 24 ноября. Вторая пройдет 30 ноября. Последующие демонстрации – уже в декабре. Активисты объявили забастовки в преддверии Дня Конституции Испании. Причиной недовольства сотрудников стала передача управления пригородными поездами каталонскому правительству.