Прямой эфир

В Испании отменили более 1,5 тысячи поездов из-за забастовки железнодорожников

23 ноября 2023 19:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Полторы тысячи железнодорожных рейсов отменили в Испании из-за забастовки работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявление с обновленным расписанием появилось на сайте местного оператора.

В Испании отменили более 1,5 тысячи поездов из-за забастовки железнодорожников-1

Первая стачка запланирована на завтра, 24 ноября. Вторая пройдет 30 ноября. Последующие демонстрации – уже в декабре. Активисты объявили забастовки в преддверии Дня Конституции Испании. Причиной недовольства сотрудников стала передача управления пригородными поездами каталонскому правительству.

# Акции протеста # Новости Испании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинёва
23 ноября 2023 19:55

Фермеры Молдовы протестуют в центре Кишинёва

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов
23 ноября 2023 19:01

В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за мигрантов

Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной
23 ноября 2023 19:00

Польские перевозчики заблокировали ещё один пункт пропуска на границе с Украиной