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В Германии планировался госпереворот. Задержаны 20 человек

24 ноября 2023 06:08
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20 граждан Германии обвинили в планировании госпереворота. Обыски прошли в восьми федеральных землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии планировался госпереворот. Задержаны 20 человек-1

По данным правоохранителей, обвиняемые угрозами и шантажом пытались установить контакты с представителями власти, чтобы влиять на их решения. Злоумышленники использовали социальные сети и мобильную связь. Как заявили в Генпрокуратуре, главной целью участников преступной группы была дестабилизация обстановки в стране.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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