В Германии планировался госпереворот. Задержаны 20 человек

20 граждан Германии обвинили в планировании госпереворота. Обыски прошли в восьми федеральных землях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранителей, обвиняемые угрозами и шантажом пытались установить контакты с представителями власти, чтобы влиять на их решения. Злоумышленники использовали социальные сети и мобильную связь. Как заявили в Генпрокуратуре, главной целью участников преступной группы была дестабилизация обстановки в стране.