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Мужчина с ножом напал на прохожих в Дублине

23 ноября 2023 19:55
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Новости Ирландии. Мужчина с ножом напал на прохожих в Дублине. Инцидент произошел неподалеку от школы в центральной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина с ножом напал на прохожих в Дублине-1

Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, возможные мотивы злоумышленника пока уточняются. В полиции рассказали, что рассматривают несколько версий случившегося. Подробности дела не сообщаются.

# Нападение # Новости Ирландии # Фотофакт

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