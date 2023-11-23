Новости Ирландии. Мужчина с ножом напал на прохожих в Дублине. Инцидент произошел неподалеку от школы в центральной части города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек, в том числе трое детей, получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, возможные мотивы злоумышленника пока уточняются. В полиции рассказали, что рассматривают несколько версий случившегося. Подробности дела не сообщаются.